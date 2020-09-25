Украинских пользователей «ВКонтакте» возьмёт на учёт полиция

В СНБО продолжается работа над решением проблемы блокировки российского мобильного приложения «ВКонтакте», однако пользователи должны помнить об ответственности за нарушение законодательства и распространение российского контента.

Об этом во время ZOOM-конференции на тему «Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности» заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«У нас, согласно законодательству о санкциях, «ВКонтакте» не должно работать в стране. К большому сожалению, на сегодняшний день это тот разговор, который происходит о киберзащите тех или иных институтов от этого воздействия. Мы сегодня занимаемся этими вопросами, специалисты понимают, о чём идёт речь — они («ВКонтакте» — ред.) меняют очень быстро прокси — и мы не успеваем сейчас их отслеживать. В стране есть институции, которые за это отвечают, и мы считаем, что с помощью наших иностранных партнёров этот вопрос будет решён», — сообщил Данилов.

В то же время он обратил внимание на ответственность украинских пользователей за распространение российского контента и предупредил о последствиях за пользование этим мобильным приложением.

«Сейчас та система, которая начинает работать, всех этих пользователей будет брать на учёт. Если они дальше будут распространять российский контент на территории страны, то они будут иметь дело непосредственно с нашей Нацполицией, с нашими силовыми структурами», — отметил Данилов.

В Совбезе также отметили, что «ВКонтакте» используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого он установлен. Кроме того отметили, что возобновление работы на территории нашей страны мобильного приложения соцсети «ВКонтакте» накануне местных выборов в Украине может представлять угрозу её национальной безопасности.

Кстати. Решением СНБО от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», введённых в действие Указом Президента Украины от 15 мая 2017 г. №133, были применены санкции против российских социальных сетей и ряда других интернет-ресурсов сроком на три года.

В частности, интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги по доступу пользователей сети Интернет к ресурсам сервисов «Mail.ru» (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов «Вконтакте» (www.vk.com) и «Одноклассники» (www. ok.ru)

Решением СНБО от 14 мая 2020 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», введённых в действие Указом Президента Украины от 14 мая 2020 №184, эти санкции продлены до 2023 года.