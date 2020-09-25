О чём говорили в Одессе участники Национального круглого стола

24 сентября в Одессе прошёл Второй Национальный круглый стол. В фокусе обсуждения учёных была тема «История».

Как сообщает сайт Министерства культуры и информационной политики, участники собрались в Одесской национальной научной библиотеке по инициативе этого Министерства.

«Украинское общество разнообразное: толерантное, здесь много религий, разные точки зрения. И сила, которую мы можем противопоставить агрессии — это наша возможность разговаривать и слышать друг друга. Даже в таких сенситивных темам, как история. Когда мы можем найти общий язык и ар поводу переименования улиц с одних героев в честь других, и по поводу фигур, которые могли бы казаться вызывающими противостояния, но на самом деле принадлежат Украине «, — отметил на открытии дискуссии министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Координатором второго круглого стола стал декан исторического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Иван Патриляк.

«Для того, чтобы мы могли сформировать национальный пантеон героев, нам нужно сформировать прежде всего критерии, свою систему ценностных координат. Если мы признаем, что для нас есть ценностью украинское государство, то очевидно все, кто ради этого государства жил, страдал, жертвовал собой, укреплял его, возвышал его авторитет, в той или иной степени может определяться как национальный герой», — считает учёный.

Участие в обсуждении приняли координатор программы круглых столов, директор «Центра исследований политических ценностей» Олесь Доний, директор музея «Память еврейского народа и Холокост в Украине» Игорь Щупак, заместитель председателя Украинского института национальной памяти» Владимир Тилищак, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд, профессор Одесского национального университета Оксана Довгополова, писатель и краевед Виктор Савченко, кинорежиссёр и сценарист Геннадий Тарасуль, музыкант Алексей Ботвинов и другие.

Участники Национального круглого стола «История» плодотворно обменялись своим видением относительно национальных героев и наметили ряд направлений для дальнейшей работы в вопросе выдающихся исторических фигур.



«Мы определили целый ряд направлений и проблем, над которыми нужно работать дальше, мы плодотворно обменялись очень интересными мыслями, виденьями… Мы здесь балансировали на грани, определяя и обсуждая вопрос национальных героев, мы балансировали на грани нашей точки зрения по нации, что же мы понимаем под нацией, какой мы хотим её видеть, что она должна включать, какие люди были в нашей истории, которые опередили своё время и предложили что-то прогрессивное, и как мы можем их привлечь к национальному мифу в хорошем смысле слова», — сказал Патриляк.

Он добавил, что выдающиеся украинские исторические фигуры необходимо использовать для того, чтобы показывать через прошлое положительное виденье будущего для сограждан.

Министр Ткаченко по итогам круглого стола написал в Facebook, что «многие из озвученных уч`ными точек зрения — сейчас не в поле зрения политиков и общественности. Отсюда и проблема дискуссии, кого считать национальным героем прошлого или современности».

Он также процитировал Александра Ройтбурда, который считает, что могут быть разные пантеоны героев: национальные, местные или региональные, но, чтобы определить их — нужно найти баланс между центральным пантеоном и локальной памятью.

«Следует не навязывать героев для украинского национального пантеона. Надо искать баланс между центральным пантеоном и локальной памятью. А в локальной памяти ключевые фигуры, которые могли бы стать «фишками» или трендами, не только одесскими, но и украинскими, были почитаемы где-то на окраинах города. Например, доктор Владимир Хавкин, спасший мир от чумы. Есть другие известные, которым нет памятников. Есть перекос в сторону русскоязычной литературы, которая является качественной, но… Или же когда улицы названы в честь известных людей, которые никогда там не бывали. Мне кажется, что пантеон в какой-то мере надо формировать снизу и условный центр должен обратить внимание на то, что та или иная фигура значит для того или иного региона», — сказал Ройтбурд.

Ткаченко считает, что украинцам не стоит отказываться от своей истории или тех или иных личностей. «Я, например, считаю, что лишать себя возможности признавать Чехова украинским автором также — это значит утратить значительный пласт культуры, которая принадлежит Украине».

Чиновник подчеркнул, что сейчас настроения в обществе довольно поляризованные, и это хоть и хрупкое, но единство является чрезвычайно важным.

Независимый эксперт, консультант по вопросам исторического наследия, аспирант университета Сорбонна, бывший исполнительный директор Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» (2015-2019 гг.) Яна Баринова считает, что необходимо переосмысливать национальный пантеон. «Я понимаю, что надо не просто называть имена, а пытаться понять, на кого мы бы хотели ориентироваться в своей жизни, о ком рассказывать своим детям», — сказала она.

Баринова отметила, что когда думает о культурном наследии Украины, понимает, что этот ресурс заключается как раз в той многослойности и многообразии. Поэтому следует создать такую ​​модель культурного наследия, которая будет включать векторы разных регионов. «Я вижу Одессу как плацдарм строительства такой модели для Украины», — добавила эксперт. Она отметила, что полностью разделяет мнение, высказанное Ройтбурдом о низовом пантеоне, ведь в каждом городе есть свои герои, которых надо знать и о которых необходимо вспоминать.

Так, по наблюдению Бариновой, Одесса в последнее время погружается в «тёплую ламповую провинциальность», ведь её видят сквозь миф условного Остапа Бендера. «Внутри Одессы я уже давно чувствую предельную необходимость перезагрузки одесского мифа, то есть проработку других имён, актуализацию новых смыслов», — убеждена она.

При этом эксперт считает, что Украина пытается сделать одну общую схему этого украинского пантеона, а разногласия свести на уровень каких-то этнографических узоров. «Сила Украины в её разнообразии, в различных месседжах, которые усиливают друг друга. Как это ни странно, когда мы говорим о разном предельном опыте регионов Украины, мы начинаем видеть нечто большее, чем единство империй, которые обозначаются одинаковыми памятниками от Лондона или Гонконга до Владивостока», — сказала она.



Кстати. Следующий круглый стол состоится 12 октября в Харькове на тему «Язык».

Как сообщала Одесса News, 24 сентября Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко посетил Одессу с рабочим визитом.

Фото и видео: Укринформ