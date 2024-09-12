Когда на улицу опасно выходить: полиция расследует инцидент на улице Ядова в Одессе

11 сентября днём ​​в ходе совместного патрулирования полиции и военнослужащих ТЦК и СП и проверки военно-учётных данных остановленный прохожий отказался предоставить документы, начал бежать, упал и повредил колено, а когда его догнали — сопротивлялся правоохранителям и пытался ударить их палкой.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что в конфликт вмешались прохожие, начали вступаться за правонарушителя.

«На место прибыли патрульные полицейские, применившие к последнему наручники, он задержан в административном порядке. В настоящее время правоохранители составляют протоколы в отношении 46-летнего нарушителя по ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях и ст. 173 (мелкое хулиганство) этого же кодекса», — говорится в сообщении полиции.

Кроме этого, руководством полиции назначено служебное расследование, в ходе которого будет дана оценка действиям правоохранителей.

Одесса News информировала, что в августе 2024 года на улице Аккордной в Хаджибейском районе Одессы задержанный для проверки военно-учётных данных прохожий спровоцировал конфликт с военнослужащими ТЦК и СП, угрожая им физической расправой.

Фото: Одесское районное управление полиции №1

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