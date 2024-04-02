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Одесса не могла не отметить День смеха даже при военном положении

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Мы не имеем права позволить себя поставить на колени, а людей, не утративших умения смеяться, невозможно сломать.

Так сформулировал свои мысли 1 апреля на праздновании Дня смеха в Одесском городском саду директор театра «Маски» Борис Барский, — сообщает Укринформ.

По его словам, актёры из комик-труппы «Маски» решили провести так называемый «эконом-вариант» юморины, праздник, который годами был одной из визиток Одессы.

«Традиционно в Одессе День смеха праздновали масштабно. В рамках фестиваля «Комедиада» по центральным улицам двигалась огромная колонна автомобилей, в ней принимали участие более 150 клоунов. А сейчас – эконом-вариант. Но главное, чтобы людям было весело и чтобы они не разучились смеяться. Мы не имеем права позволить себя поставить на колени, а людей, не утративших умения смеяться, невозможно сломать. Давайте смеяться, потому что вчерашнего дня уже нет, что будет завтра — неизвестно, есть только сегодняшний прекрасный день», — сказал Барский.

Праздник смеха длился около 30 минут. Актёры пели, танцевали, читали шутливые стихи, а также дарили билеты на свои представления.

Одесский «джентльмен», а ныне депутат горсовета, Олег Филимонов рассказал два свежих анекдота, подтверждающих, что юмор в Одессе не иссякнет никогда.

  • «Не так давно был на Новом рынке. И женщина, солёные огурцы продавала. Она из Молдаванки. Завязался диалог. – Филимонов, как тебе нравится то, что происходит? — Тётя Маня, мне очень не нравится то, что происходит. — Ты знаешь, мне бабушка рассказывала, что когда в 1947 году вели немцев через Одессу на работы, восстанавливать здания, то она им давала кусочек хлебца. Они задрипанные таки были. Лучшая армия мира. — И после небольшой паузы продолжает. — Знаешь, что если, дай Бог, мы победим и будем гнать россиян восстанавливать Спасо-Преображенский собор, я не пожалею денег на бутерброд с чёрной икрой.
  • Недавно мой приятель снял объявление в районе Молдаванки: «Продаётся комната. Восемь замечательных соседей! Шикарная кухня на четыре плиты! Туалет в калидоре прекрасно оборудован». И последнее, внимание! «Нешахедная сторона!».

Одесса News информировала, что с началом войны ежегодный традиционный праздник юмора и смеха в Одессе стал отмечаться скромнее. Однако, в 2022 году одесситы всё же провели «Юморину-Джавелину», а в прошлом году — на 50-летие «Юморины» одесситов поздравляли актёры театра «Маски» и оркестр Национальной гвардии.

Фото: Нина Ляшонок/Укринформ

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