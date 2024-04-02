В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Ульман, светлая ему память

От тяжёлых ран, полученных на поле боя, скончался 8 декабря 2923 года младший сержант Александр Ульман, родом из села Новосамарка Окнянского района Одесской области.

Об этом сообщила 126-я отдельная бригада территориальной обороны Одессы в Facebook.

Александр Ульман окончил школу в Новосамарке, учился в Окнянском профтехучилище. Его призвали в армию в марте 2022 года, участвовал в боях против оккупантов в Херсонской и Николаевской областях.

Ему было всего 35 лет.

У воина остались жена и две дочери.

Одесса News информировала о гибели 24 февраля 2023 года в ходе боевых действий возле города Угледар Донецкой области 34-летнего Юрия Бадуна, жителя Подольска Одесской области. Проститься с ним смогли лишь в декабре.

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Фото: 126 отдельная бригада теробороны г.Одесса/Facebook

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