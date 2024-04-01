В бою за Украину погиб житель Одесской области Юрий Бадун, светлая ему память

Жизнь Юрия Бадуна, родившегося 34 года назад в Подольске Одесской области, остановилась 24 февраля 2023 года в ходе боевых действий возле города Угледар Донецкой области, но лишь 24 декабря родные, близкие, земляки смогли провести его в последний путь.

Об этом сообщала в Facebook Подольская городская громада.

Юрий служил в ВСУ с декабря 2022 года.

«Никто не мог сдержать слёз, потому что все знали Юрия как доброго, искреннего и жизнерадостного человека…».

Одесса News информировала о гибели в декабре 2023 года на фронте в Харьковской области в результате вражеского миномётного обстрела солдата Сергея Питько, жителя Плахтиевской тергромады Одесской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Подольская горгромада/Facebook

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