В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Шестаков, светлая ему память

16 июля 2023 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб житель города Татарбунары Одесской области Сергей Шестаков.

Об этом сообщили в пресс-службе Татарбунарского городского совета.

Прощание с воином прошло 5 ноября в Татарбунарах: всё это время наш земляк считался пропавшим без вести.

“Вся Татарбунарская община надеялась и верила. К сожалению, безжалостная война унесла жизнь ещё одного воина-защитника Украины… Выражаем глубокое соболезнование родным и близким. Низко склоняем голову в скорби и разделяем жгучую боль потери”, – говорится в сообщении.

Одесса News сообщала о гибели в октябре 2023 года на фронте защитника из села Семёновка Староказацкой громады Одесской области 38-летнего Евгения Щербины.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Татарбунарский горсовет/Facebook

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