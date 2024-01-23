В бою за Украину погиб житель Одесской области Евгений Щербина, светлая ему память

На фронте погиб защитник из Одесской области, житель села Семёновка Староказацкой громады 38-летний Евгений Щербина.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Староказацкой громады Белгород-Днестровского района.

Защитник 31 октября 2023 года во время наступательных действий возле населённого пункта Курдюмовка Бахмутского района получил ранения, несовместимые с жизнью.

5 ноября родные, близкие, друзья, побратимы, земляки простились с Евгением в его родном селе.

Одесса News сообщала о гибели 23 октября 2023 года в Херсонщине во время обеспечения национальной безопасности и обороны стрелка из Раздельной Одесской области Юрия Дмитриенко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Староказацкая громада/Facebook

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