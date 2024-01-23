В Одессе полиция прекратила деятельность мошеннического колл-центра

В Одессе полицейские прекратили деятельность мошеннического колл-центра.

В офисе, который располагался в Приморском районе города, собирались данные по банковским счетам граждан для снятия с них средств, — сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

По данным следствия, с целью завладения средствами граждан злоумышленники оборудовали офис Sip-телефонией и электронно-вычислительной техникой. Звонили людям и выдавали себя за сотрудников банковских учреждений. Используя методы социальной инженерии, получали от собеседников персональные данные и информацию по их личным счетам и сразу же снимали с них средства.

При силовой поддержке батальона полиции особого назначения в помещении колл-центра был проведён санкционированный обыск. Изъяты 35 компьютеров и ноутбуков, мобильные телефоны, а также другие вещи, представляющие интерес для следствия.

Санкционированный обыск производился в рамках производства о мошенничестве, совершённом путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники. Санкция соответствующей статьи в УКУ предусматривает лишение свободы на срок от трёх до восьми лет.

Правоохранители собирают доказательства для привлечения виновных к ответственности.

Одесса News информировала, что в августе 2023 года сотрудники управления противодействия киберпреступлениям в Одесской области Департамента киберполиции НПУ обнаружили и прекратили работу нескольких колл-центров.

Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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