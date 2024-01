Одесский художественный музей показывает видео-арт художниц из Ивано-Франковска

Ретроспективу ивано-франковского женского видео-арта «Приходят и отходят» открыл Одесский национальный художественный музей.

Выставка реализуется в партнёрстве с Ассортиментной комнатой в рамках программы Cultural Bridges: support of cultural figures from Southern regions of Ukraine и при поддержке проекта Агентства США по международному развитию (USAID) «Укрепление общественного доверия в Украине» (UCBI).

В экспозицию попали произведения художниц одного поколения. Обращает на себя внимание Марианна Глинская, чей взгляд на телесность нашёл продолжение в поисках многих художниц.

Другой магистральной темой становится красота природного ландшафта, которая рифмуется с женской телесностью. Каждую работу на специальном устройстве можно неспешно рассмотреть от начала и до конца.

Адрес музея: ул. Софиевская, 5а.

Фото: Думская

