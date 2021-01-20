Действующий президент США Дональд Трамп вместе с женой покинули резиденцию президента в Белом доме.

Об этом говорится в трансляции на YouTube.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на BuzzFeed, Трамп покинул Белый дом в последний раз на посту президента. Он и первая леди Мелания Трамп вылетели из Белого дома в среду утром в собственную частную резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, планируя прибыть туда до того, как Джо Байден будет объявлен 46-м президентом США.

Трамп будет первым президентом за 150 лет, который пропустил инаугурацию своего преемника.



Инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена состоится сегодня, 20 января. В связи с этим событием в Вашингтоне задействуют 21 тыс. солдат Национальной гвардии, многие из которых вооружены. Ограничено движение транспорта в Вашингтоне. Национальная аллея, в обычное время место массовых собраний для простых американцев, направляющихся в Вашингтон, чтобы отметить исторический день, закрыта.

Избранный президент США Джо Байден сразу после вступления в должность в среду намерен подписать ряд указов, которые не требуют одобрения Конгресса.



Первыми в списке — отмена введённых Дональдом Трампом ограничений на въезд в США представителей ряда арабских и африканских стран, которые тот считал угрозой безопасности.

Также Байден планирует подписать указы о возвращении США в Парижское климатическое соглашение и Всемирную организацию здоровья.

Ещё одним из его первых шагов будет постановление исполнительной власти, которое требует ношения масок по всей стране и во время межгосударственных поездок. Байден хочет ускорить внедрение вакцины с конечной целью — вакцинировать 100 миллионов человек хотя бы первой дозой против COVID-19 за первые 100 дней своего пребывания в должности.

Кроме того, вновь избранный президент США хочет удвоить налоги. В 2017 году Трамп сократил налоги в США, однако команда Байдена считает, что они несправедливо вознаграждают самых богатых американцев.

Также Байден намерен в среду подписать ряд других документов, смягчающие миграционную политику США. Речь идёт о возвращении отсрочки депортации для молодых людей, которые были ввезены в США ещё детьми. Она была введена при правлении Барака Обамы, но отменена при Трампе.

Ещё одним важным указом избранного президента станет решение о прекращении строительства стены на границе США и Мексики. Это строительство в рамках борьбы против нелегальной иммиграции было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа в 2016 году. Команда Байдена назвала это «пустой тратой денег», которая «забирает критически важные ресурсы от реальных угроз». Вместо этого команда Байдена планирует ввести новые меры пограничного контроля.

Ранее Одесса News сообщала, что Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Дональда Трампа.