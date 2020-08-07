В Одессе стартовала Международная книжная выставка-ярмарка «Зелёная волна»

6 августа на центральной аллее парка Шевченко в Одессе стартовала XXІV Международная книжная выставка-ярмарка «Зелёная волна».

По сообщению официального сайта города, открыл выставку Одесский городской голова Геннадий Труханов, подчеркнувший, что в этом году Одесса впервые принимает гостей в статусе литературного города ЮНЕСКО, что, несомненно, повышает уровень самого мероприятия и степень ответственности за его проведение.

«24 года подряд «Зелёная волна» и Корнейчуковский фестиваль детской литературы собирают писателей, издателей, книготоргующие организации и просто любителей книг, став неотъемлемой частью города. Я рад, что сегодняшнее поколение тянется к чтению. И неважно, на каком языке эта литература … У классики нет единого языка. Она вне географии и времени», – подчеркнул Геннадий Труханов.

Отмечается, что в этом году «Зелёная волна» впервые будет проходить в двух форматах: реальном и виртуальном. Последнее стало возможным благодаря финансовой поддержке Украинского культурного фонда.

«Книга всегда была объединяющим элементом и останется им. И Одесса очень чётко это демонстрирует», – отметил президент Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей Украины Александр Афонин.

В офлайн-формате «Зелёная волна» продлится четыре дня — по 9 августа, и будет включать в себя более 70 фестивальных мероприятий: 40 для детей и подростков и более 30 для взрослых.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный с 10 утра до 20 часов вечера.

Онлайн-программа «Зелёной волны» рассчитана на два месяца. До 6 октября пройдут серии телемостов и видеопрограмм с участием украинских и иностранных писателей, издателей, книжных критиков, библиотекарей. Среди участников – представители США, Австралии, Израиля, Германии и Италии, Чехии и Словакии, Великобритании и Шотландии. Гостей фестиваля можно будет увидеть и услышать на страницах «Зелёной волны»

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Фото: «Одесса»