Инаугурация Байдена: соблюли минимальные традиции на максимальной дистанции

20 января в Вашингтоне в особом режиме – в условиях пандемии, а также усиленной охраны, которую обеспечивают тысячи правоохранителей и около 25 тысяч нацгвардейцев прошла церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена.
Новый президент США после инаугурации немедленно отправился в Белый дом, где начал исполнять свои обязанности.
«Нельзя терять время, когда речь идёт о реагировании на постигший нас кризис. Поэтому сегодня я отправляюсь в Овальный кабинет, чтобы сразу начать работать, предпринимая решительные действия и оказывая немедленную помощь семьям американцев», — указывается в первом сообщении на официальной странице президента США в сети Твиттер POTUS (аббревиатура от президента США).
Перед инаугурацией избранный президент Джо Байден, католик по вероисповеданию, прибыл на богослужение в собор Святого апостола Матфея – покровителя государственных служащих.
Церемония инаугурации проходила более, чем скромно, с сокращением многих традиционных элементов, практически безлюдно.
Леди Гага пафосно исполнила гимн США. На груди певицы была большая брошь в виде голубки, которая несёт ветку мира.
Затем Камала Харрис произносит слова присяги вице-президента США. Она стала первым вице-президентом в истории США, которая имеет африканское и южно-азиатское происхождение.
Дженифер Лопес исполняет песню «This Land Is Your Land» на двух языках — английском и испанском.
Наконец, Джо Байден зачитывает слова присяги: «Я торжественно клянусь добросовестно исполнять обязанности Президента Соединённых Штатов и всеми своими силами сохранять, защищать и оборонять Конституцию США».
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил нового президента США посетить Украину.
«Смотрю инаугурацию нового президента США в новом кабинете на Банковой. Был бы рад поприветствовать Джо Байдена в хорошо известном Киеве. Уверен, наши отношения улучшатся», — написал Зеленский на своей странице в сети Твиттер.
Как сообщала Одесса News, 20 января 45-й президент США Дональд Трамп вместе с женой покинули Белый дом.