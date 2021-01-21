Инаугурация Байдена: соблюли минимальные традиции на максимальной дистанции

20 января в Вашингтоне в особом режиме – в условиях пандемии, а также усиленной охраны, которую обеспечивают тысячи правоохранителей и около 25 тысяч нацгвардейцев прошла церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена.

Новый президент США после инаугурации немедленно отправился в Белый дом, где начал исполнять свои обязанности.



«Нельзя терять время, когда речь идёт о реагировании на постигший нас кризис. Поэтому сегодня я отправляюсь в Овальный кабинет, чтобы сразу начать работать, предпринимая решительные действия и оказывая немедленную помощь семьям американцев», — указывается в первом сообщении на официальной странице президента США в сети Твиттер POTUS (аббревиатура от президента США).



Перед инаугурацией избранный президент Джо Байден, католик по вероисповеданию, прибыл на богослужение в собор Святого апостола Матфея – покровителя государственных служащих.



Церемония инаугурации проходила более, чем скромно, с сокращением многих традиционных элементов, практически безлюдно.

Леди Гага пафосно исполнила гимн США. На груди певицы была большая брошь в виде голубки, которая несёт ветку мира.



Затем Камала Харрис произносит слова присяги вице-президента США. Она стала первым вице-президентом в истории США, которая имеет африканское и южно-азиатское происхождение.

Дженифер Лопес исполняет песню «This Land Is Your Land» на двух языках — английском и испанском.



Наконец, Джо Байден зачитывает слова присяги: «Я торжественно клянусь добросовестно исполнять обязанности Президента Соединённых Штатов и всеми своими силами сохранять, защищать и оборонять Конституцию США».



Президент Украины Владимир Зеленский пригласил нового президента США посетить Украину.

«Смотрю инаугурацию нового президента США в новом кабинете на Банковой. Был бы рад поприветствовать Джо Байдена в хорошо известном Киеве. Уверен, наши отношения улучшатся», — написал Зеленский на своей странице в сети Твиттер.

Как сообщала Одесса News, 20 января 45-й президент США Дональд Трамп вместе с женой покинули Белый дом.