В Одессе пройдёт показ фильмов фестиваля «Новое немецкое кино-2019»

Ежегодный фестиваль «Новое немецкое кино» 10 октября стартует в Украине и покажет 5 фильмов.

Об этом сообщает компания «Артхаус Трафик».

Кроме Киева, показы традиционно состоятся в Мариуполе, Харькове, Днипре, Львове, Черновцах и Одессе.

«В программу киносмотра, который проводится Goethe Institut в Украине совместно с «Артхаус Трафик», в этом году вошло пять фильмов. Откроет фестиваль музыкальный байопик «Гундерманн» Андреаса Дрезена. Он рассказывает о жизни, любви и труде Герхарда Гундерманна, простого оператора экскаватора, который начал писать песни и стал рок-звездой в Восточной Германии. На родине лента Дрезена получила пять премий Deutscher Filmpreis: за лучший фильм, режиссуру, главную мужскую роль, сценарий, художника-постановщика и костюмы», — говорится в сообщении.

Премьера новой работы Фатиха Акина, ленты «Золотая перчатка», состоялась в рамках конкурсной программы Берлинского кинофестиваля, на котором шокирующий триллер претендовал на «Золотого медведя». Фильм рассказывает о серийном убийце Фрице Гонку, который жил в Гамбурге и находил себе жертв среди проституток в одноименном местном пабе. По словам кинопрессы, лента Акина «закрывает тему серийных убийц в кино».

«Работа без авторства» Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка — драма, основанная на биографии немецкого художника Герхарда Рихтера. Детство Рихтера пришлось на нацистские годы, что повлияло не только на его жизнь, но и на его творчество. Премьера фильма состоялась в рамках конкурсной программы Венецианского кинофестиваля, где он был отмечен премией молодёжного жюри. Лента была номинирована на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке и лучшую операторскую работу.

Фантастическая драма «В моей комнате» — новая работа от лауреата «Серебряного медведя» Берлинале Ульриха Кёлера. Главный герой фильма — фрилансер, у которого мало денег, но много свободного времени. Он несчастен, но не думает о другой жизни. Однажды он просыпается и понимает, что человечество исчезло с лица земли. Премьера ленты состоялась в прошлом году на Каннском фестивале в рамках программы «Особый взгляд».

В 2019 году столетний юбилей празднует легендарная немецкая школа архитектуры Баухауз. Документальный фильм «Дух Баухауза» Нильса Больбринкера и Томаса Тильша, созданный в рамках юбилейного мультимедийного проекта, рассказывает о колоссальном влиянии художественного движения на современный вид нашего мира.

Даты и места проведения кинопросмотрров в Одессе уточняются. Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами.