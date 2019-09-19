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Завтра Фонд гарантирования продаёт офис Имэксбанка в Одессе

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц продаёт в Одессе нежилое здание, которое находится на балансе АО «Имэксбанк», по стартовой цене 315,47 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

«Фонд гарантирования выставил на открытые торги нежилое здание, которое находится на балансе АО «Имэксбанк», общей площадью 12 101,4 м кв. и 558 единиц основных средств (в частности, телекоммуникационное оборудование, серверное оборудование, оргтехнику, офисную мебель и принадлежности, кондиционеры)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что торги состоятся 20 сентября по английской модели аукциона на площадке ProZorro. Начальная цена лота – 315,47 млн грн.

Как сообщала Одесса News, в 2015 году Национальный банк решил ликвидировать Имэксбанк из-за «жалоб клиентов банка на несвоевременное выполнение им своих обязательств».

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