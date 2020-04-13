Легендарную перчатку Майкла Джексона продали за $100 тысяч

Легендарную белую перчатку «короля поп-музыки» Майкла Джексона продали с аукциона за 100 тысяч долларов США.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Sun.

«Белую перчатку, которую носил легендарный певец Майкл Джексон, продали с аукциона за 85 тысяч фунтов стерлингов (104 400 долларов)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта перчатка, украшенная кристаллами, стала постоянным атрибутом американского певца в начале 1980-х годов.



Неизвестный покупатель получил и письмо, в котором сказано, что перчатка была подарена Детскому фонду ООН — ЮНИСЕФ в 1998 году.

Как сообщала Одесса News, тело Майкла Джексона может быть эксгумировано для проведения ДНК-экспертизы в связи с новыми обвинениями в его адрес относительно сексуальных домогательств.