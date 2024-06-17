Оружие Победы: в Одессе показали новейший украинский морской дрон Stalker 5.0.

На международном форуме по безопасности в Черноморском регионе Black Sea Security Forum 2024, который проходит в Одессе, Украина представила свою новую разработку – морской дрон Stalker 5.0.

Его фото 16 июня показало издание «Думская».

«Новая изящная машина из чёрного глянцевого пластика стала символом принятия новых политических решений и новой асимметричной морской мощи Украины. В специальном отсеке, оборудованном в корпусе, может доставлять воду, продовольствие, военное снаряжение и другие грузы на острова или участки побережья, где находятся наши силы обороны. Также может использоваться для разведки и патрулирования побережья в морских и речных приграничных районах», – пишут журналисты.

Stalker 5.0 длиной пять метров и шириной 1,2 метра оснащён навесным бензиновым мотором мощностью 60 лошадиных сил (как у малолитражного автомобиля), он позволяет разгоняться до скорости около 75 км/час.

«Дрон оснащён системой видеосвязи и управления на основе Starlink. Стоимость одного экземпляра около €60 тыс.», – говорится в публикации.

Одесса News информировала, как Служба безопасности Украины проводит успешные спецоперации в Чёрном море с использованием надводных дронов Sea Baby и Мамай.

Фото: Думская

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