Одесский облдрамтеатр приглашает поиграть в правду

29 сентября в Одесском областном академическом драматическом театре спектакль «Игра в правду» в популярном жанре иронического детектива.

Интригующий сюжет с неожиданными поворотами. Талантливая актёрская игра, не оставляющая равнодушных. По произведению британского драматурга, режиссёра Джона Бойнтона Пристли в постановке Елены Пушкиной.

События представления разворачиваются в доме совладельца издательства Роберта Кеплена. Среди гостей – родственники, сотрудники, другие совладельцы. Приём превращается в динамичный и непредсказуемый детектив, в который с каждой минутой всё больше погружаются участники приёма. К чему же приведёт каждого игра в правду?

Стоимость билетов от 150 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 18.00.

Адрес: ул. Греческая, 48.

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