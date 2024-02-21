К годовщине полномасштабного вторжения в Украину в Одессе откроют три фотопроекта

К годовщине полномасштабного вторжения в Украину в Одессе откроются сразу три фотопроекта одесских журналистов и фотографов.

23 февраля в 17:00 в Международном культурном центре UNION (ул. Троицкая, 43) выставка журналистки Елены Соломоновой «Сквозь боль к своему».

24 февраля в 13:00 в Международном культурном центре Union (ул. Троицкая, 43) совместный проект фотографов-документалистов «Цена свободы».

24 февраля в 15:00 в Болгарском культурном центре (пер.Вице-адмирала Жукова, 9) выставка Бориса Бухмана «731 день и 8 лет войны».

Вход свободный.

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