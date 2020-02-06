На трассе «Одесса-Киев» перевернулся рейсовый автобус

6 февраля на трассе «Одесса-Киев» возле села Болгарка Раздельнянского района Одесской области перевернулся рейсовый автобус.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Авария произошла около 5 утра. Водитель автобуса, который ехал в Киев из Одессы, по предварительной информации, не справился с управлением на скользкой дороге, из-за чего транспортное средство перевернулось.



В салоне находились 19 пассажиров. Двоих из них — 37-летнюю женщину и 9-летнего ребёнка — госпитализировали с травмами в Одесскую областную клиническую больницу.

Отмечается, что правоохранители помогли пассажирам автобуса попасть в места назначения.

Как сообщала Одесса News, вследствие осложнения погодных условий из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены более 600 населённых пунктов в 13 областях, в т.ч.137 в Одесской области.

Фото: Нацполиция Одесской области