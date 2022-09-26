Юг Украины за прошедшие сутки: враг подтягивает резервы

Противник в попытках противостояния нашим активным действиям на южном направлении фронта изыскивает разные варианты для подтягивания резервов и запасов.

По сообщению Оперативного командования «Юг» ВСУ, для обеспечения возможностей подтягивания резервов и запасов, в том числе из временно оккупированного Крыма, россияне не оставляют попыток обустройства новых переправ, в частности, на Каховском направлении.

В целом, «обстановка в операционной зоне на Южнобугском направлении стабильно сложная, но контролируемая. Противник в попытках противостояния нашим активным действиям выискивает разные варианты. Вблизи Архангельского диверсионно-разведывательной группой до 10 человек пытался проверить прочность наших позиций. В результате боя понёс потери и отступил. По рубежу потенциального продвижения наших подразделений ведёт минирование противопехотными и противотанковыми минами», – говорится в сообщении.

В Херсонской области, в Бериславском районе уничтожен беспилотник-разведчик. В Николаевской области силами противовоздушной обороны пресечена попытка очередной атаки дрона-камикадзе типа «Шахид-136». Он уничтожен в воздухе над открытой местностью. Без разрушений и людских потерь.

«В Бериславском районе Херсонщины, воинами зенитной ракетной бригады сбит российский штурмовик Су-25. Для спасения российского пилота оккупанты отправили вертолёт Ми-8, который также был успешно уничтожен нашими зенитчиками», — отметили украинские военные.

Авиация ВСУ нанесла по врагу девять ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 310 огневых задач. Отработаны удары по району сосредоточения вражеского вооружения и техники на Бериславщине, усилен огневой контроль Антоновского моста, стало невозможным использование врагом альтернативного движения на переправе в районе Новой Каховки.

Подтверждённые потери россиян составляют: 43 военных, три танка, самоходная артустановка и девять единиц автобронетехники, уничтожены пять складов боеприпасов — в Безымянном, Терновых Подах, в Калиновке и на Кинбурнской Косе.

Фото: ОК «Юг», Генштаб, ДШВ ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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