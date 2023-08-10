533-й день войны: ВСУ продолжают ведение наступательной операции

Начались 533-и сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашего государства.

Согласно сводке боевых действий, представленной Генштабом ВСУ в 6 утра 10 августа, авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один по зенитно-ракетному комплексу и ещё один по логистическому хабу противника.

Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили у противника 3 пункта управления, 6 артиллерийских средств на огневых позициях, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и важный объект.

На Авдеевском и Купянском направлениях наши защитники успешно отбили атаки российских войск, на Бахмутском — стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника в окрестностях Клещиевки и северо-восточнее Дружбы Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

На Шахтёрском и Запорожском направлениях враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение.

Как отмечается в военной сводке, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Как сообщала Одесса News, темы наступления, текущей ситуации на фронте, планирования будущих шагов ВСУ, обеспечения войск всем необходимым были обсуждены 9 августа на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего в специальном формате.

На главном фото Оперативного командования «Юг» воин 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Фото в тексте: Генштаб ВСУ/Facebook

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