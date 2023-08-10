Два одесских медика награждены «Медицинским Оскаром»

9 августа, в День Святого великомученика и целителя Пантелеймона, в Киеве состоялась ежегодная церемония награждения лучших гражданских и военных медиков Украины «Медицинским Оскаром» — наградами за профессионализм и милосердие «Орденом Святого Пантелеймона» и «Медалью Святого Пантелеймона».

Об этом сообщает Укринформ.

Глава Уважаемого совета Общественной инициативы «Орден святого Пантелеймона» Василий Князевич отметил, что «в этом году награждаем в номинации «За самоотверженное служение украинскому народу, мужество и стойкость в борьбе за здоровье украинцев, свободу и независимость Украины в войне с российским агрессором» гражданских медиков, а также и военных медиков.

Награды получили 47 гражданских и военных медицинских работников из всех регионов Украины, в том числе двое из Одесской области:

Олег Герасименко (военный) – заместитель начальника, ведущий хирург Военно-медицинского клинического центра, полковник медицинской службы

Пётр Пустовойт (гражданский) – заведующий отделением, врач-хирург отделения инвазивных методов диагностики и лечения КНП «Одесская областная клиническая больница» Одесского областного совета.

Как сообщала Одесса News, в 1921 году в номинации «Лучший медицинский работник» «Орден Святого Пантелеймона» получила операционная сестра урологического отделения клиники урологии и нефрологии Военно-медицинского клинического центра Южного региона Галина Адаменко.

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