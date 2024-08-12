Мэр Одессы встретился с золотыми олимпийскими чемпионками и их тренером

Мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил победительниц ХХХІІІ Олимпийских игр по фехтованию Алину Комащук и Елену Кровацкую, которые завоевали золотые медали в составе национальной сборной Украины.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

«Вся Одесса болела за вас! И каждый одессит радовался этой победе. Мы благодарны вам и тренеру за невероятный труд, прославивший нашу страну и наш город на весь мир!» – обратился к чемпионкам мэр.

За весомый вклад в развитие физической культуры и спорта, подъём международного спортивного имиджа Одессы Почётным знаком Одесского городского головы «Знак почёта» награждена заслуженный мастер спорта Украины, саблистка Елена Кравацкая.

Почётное отличие Одесского городского головы «За заслуги перед городом» получила заслуженный мастер спорта Украины, саблистка Алина Комащук.

Также Почётным отличием Одесского городского головы «За заслуги перед городом» был награждён тренер спортсменок, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины, заслуженный тренер Украины Александр Васютин.

Одесса News информировала, что в составе национальной олимпийской сборной Украины были представители Одесской области: саблистки Елена Кравацкая и Алина Комащук получили командное «золото». Остальные спортсмены достойно, но без медалей представили нашу страну: теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская, борец из Тарутино Василий Михайлов, футболисты Максим Брагару и Владимир Салюк, стрелок Ирина Маловичко.

Фото и видео: «Одесса. Официально»

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