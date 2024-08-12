Одесский театр музкомедии приглашает на премьеру оперетты «Ночь в Венеции»

17 и 22 августа одесский театр музыкальной комедии приглашает на премьерные показы нового мюзикла «Ночь в Венеции».

В основе австрийской оперетты композитор Штраус использует традиции итальянской оперы-буффа, где обычно простые люди — слуги, крестьяне, обманывающие своих хозяев или знатных господ. Бал-маскарад на улицах Венеции служит лишь атмосферной декорацией для фривольной водевильной комедии с множеством драк и любовных похождений.

Самодовольный сердцеед герцог Урбино прибывает в Венецию на маскарад. Он намерен соблазнить красавицу Барбару, жену местного сенатора Делаква… Как и чем кончится этот маскарад, зрители увидят своими глазами, но Штраус подарил своим преданным поклонникам гораздо больше, чем просто музыкальное развлечение. В оперетте «Ночь в Венеции» он искусно сочетает культурные традиции многих европейских стран: австрийские и итальянские танцы, органично вплетающие в музыкальную ткань оперетты разнообразные мелодии, услышанные им самим в путешествиях.

Штраус стирает грань между сценой и публикой, таким образом, мы все невольно оказываемся желанными гостями и участниками увлекательного действа.

Стоимость билетов от 200 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 16 часам.

Язык исполнения: украинский. Без использования фонограммы.

Рекомендуемый возраст: от 10 лет.

Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy