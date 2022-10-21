Германия передала очередной пакет военной помощи Украине

Германия в преддверии зимы передала Украине очередной пакет помощи.

Об этом говорится в обновлённом по состоянию на 19 октября соответствующем списке на сайте правительства ФРГ, пишет Укринформ.

Так, Украине передано ещё пять бронированных эвакуационных машин (в дополнение к такому же количеству ранее); семь тяжёлых и средних мостовых систем; 167 тыс. патронов к огнестрельному оружию; 100 палаток (теперь таких в ВСУ в общей сложности 200); 183 генератора; 116 тыс. зимних курток; 80 тыс. зимних штанов; 240 тыс. зимних шапок.

Из новообещанного – пять инженерно-бронированных машин; 35 грузовиков 8×8 и 4 тыс. спальных мешков.

В то же время в списке до сих пор не обозначена как переданная система ЧП IRIS-Т, о чём писала на прошлой неделе немецкая пресса и говорили украинские чиновники.

Кстати, ранее министр обороны ФРГ Крастине Ламбрехт анонсировала до конца года поставку Украине большого пакета помощи, в который войдут, в частности, бронированные машины Dingo, мостоукладывающие танки, дополнительные гаубицы Panzerhaubitze2000, дополнительные РСЗО, антидронные системы.

Как сообщала Одесса News, ВСУ могут в недалёкой перспективе получить зенитную ракету средней дальности АSTER 30 Block1, предназначенную для уничтожения любых воздушных целей – самолётов, БПЛА, вертолётов, крылатых и тактических баллистических ракет.

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