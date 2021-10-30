Беляевский район потерял главу администрации, а Белгород-Днестровский нашёл

Президент Украины Владимир Зеленский 28 октября подписал два кадровых распоряжения по Одесской области.

Тексты распоряжений опубликованы на Официальном сайте Главы государства.

Так, в распоряжении №567/2021-рп говорится об увольнении Василия Самокиша с должности председателя Беляевской районной государственной администрации «согласно части второй статьи 8 Закона «О местных государственных администрациях».

Другим распоряжением — №568/2021-рп — Зеленский назначил Самокиша председателем Белгород-Днестровской районной госадминистрации.

Как сообщала Одесса News, до назначения в июне 2018 года главой Беляевской РГА Василий Самокиш с 2015 года возглавлял областное управления полиции в Сумской области.

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