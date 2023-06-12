Движения транспорта по Деволановскому спуску в Одессе не будет до октября

В связи с проведением капитального ремонта Деволановского спуска в Одессе до 30 сентября 2023 года продлено временное закрытие движения автотранспорта на участке от ул. Еврейской до Карантинного спуска.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Проект капремонта Деволановского спуска был разработан в 2019 году. Он предусматривает обновление систем водопровода, водоотвода и канализации; установку наружного освещения, замену электрических сетей и сетей связи; строительство тротуаров и дорожного полотна.

Работы были начаты в 2021 году.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года мэр Одессы Геннадий Труханов провёл совещание по завершению капитального ремонта Деволановского спуска, во время которого заявил, что «мы должны разработать дорожную карту восстановления сооружений и навести порядок как можно скорее».

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