Разрыв авиасообщения с Беларусью — новый повод для прекращения минских переговоров

Глава украинской делегации контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Минск после инцидента с экстренной посадкой самолёта в столице Беларуси больше не может быть площадкой переговоров по Донбассу.

По его словам, для этого будет найдено новое место, сообщает ТАСС в четверг, 27 мая.

«У нас не будет уже рейсов в Белоруссию, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашённый президент Белоруссии Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения — минскую площадку. Мы обязательно будем искать новую площадку», — сказал он.

По словам Кравчука, Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске нового места, в первую очередь — к ОБСЕ.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2021 года вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сказал в эфире программы «Свобода слова»: «Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях Трёхсторонней контактной группы, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить эти консультации, как ранее, непосредственно в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов делегации в Минск для встреч в реальной жизни, всё равно придётся искать другую страну, другой город, поскольку сейчас Беларусь находится под влиянием Российской Федерации, а потому доверия к этой стране нет».

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