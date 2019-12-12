Фонд госимущества провёл ротацию в наблюдательном совете ОПЗ

Фонд госимущества Украины осуществил ротацию членов наблюдательного совета ПАО «Одесский припортовый завод» и назначил заместителя председателя ФГИУ Сергея Игнатовского председателем наблюдательного совета ОПЗ.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

«Новый наблюдательный совет вместе с менеджментом ОПЗ провёл переговоры с поставщиком газа, в ходе которых стороны достигли значительно лучших условий для завода по текущему контракту. Контракт с поставщиком газа обеспечит стабильную работу градообразующего предприятия, что позволит повысить заинтересованность инвесторов международных рынков. Непрерывное функционирование завода также обеспечивает рабочие места и своевременную заработную плату работникам», — отметил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

В ведомстве также уточнили, что по результатам переговоров принято решение, что ПАО «ОПЗ» самостоятельно продаст 5 тысяч тонн карбамида, благодаря чему завод сможет получить дополнительные средства на техническое переоснащение — не менее 3-5 миллионов ежемесячно.

Отмечается, что, кроме того, повышена цена на переработку по давальческому контракту.

Сенниченко также поручил наблюдательному совету объявить не позднее середины января открытый конкурс на поставщика газа для предприятия.

Он отметил, что подготовка к приватизации ПАО «ОПЗ» проводится согласно графику.

Как сообщала Одесса News, ПАО «Одесский припортовый завод» возобновило экспорт карбамида в страны Африки и Азии, работая по давальческой схеме с компанией «Агро Газ Трейдинг».