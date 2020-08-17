Причерноморское госгеологическое предприятие уйдёт с молотка

Кабинет Министров Украины передал в управление Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Причерноморское государственное региональное геологическое предприятие для дальнейшей приватизации.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 12 августа, сообщает Государственная служба геологии и недр Украины.

Кроме этого предприятия, расположенного в Одессе на улице Инглези, 1г, в список попали также Украинский государственный геологоразведочный институт «УкрГГРИ», Восточное государственное региональное геологическое предприятие и государственное предприятие «Янтарь Украины».

Отмечается, что на 2020 год финансирование развития минерально-сырьевой базы сократилось на 60%. Отсутствие средств стало определяющим в судьбе этих геологических предприятий.

«Все они убыточны и имеют налоговую, кредиторскую задолженность и долги по заработной плате. К примеру, за 2019 год кредиторская задолженность УкрГГРИ составила 5,14 млн грн, Причерномор ГРГП — 9,686 млн грн, Восток ГРГП — 22,483 млн грн, ГП «Янтарь Украины» — 4,083 млн грн», — говорится в сообщении.

После подготовки эти объекты будут выставлены на электронные аукционы в системе «Прозорро.Продажи».

В начале года государственные геологические предприятия, которые принадлежат к сфере управления Госгеонедр, передали в Фонд госимущества Украины 55 объектов для приватизации. Сейчас большинство из них находятся на стадии подготовки к продаже.

Кстати. На заседании Кабмина было принято распоряжение о передаче около 200 государственных предприятий Фонду государственного имущества для дальнейшей приватизации. В перечень предприятий, переданных на приватизацию, были включены непрофильные и неприбыльные активы, подавляющее большинство из которых не осуществляет производственной деятельности, нуждается в восстановлении и инвестициях.

Как сообщала Одесса News, в мае 2020 года стадион «Черноморец» в Одессе сменил владельца по итогам аукциона с 17-й попытки, а сумма сделки составила 193 миллиона гривен (около 7,21 млн долларов).