Общие боевые потери противника составили более 290 тысяч военнослужащих

Украинские Силы обороны с 24 февраля 2022 по 18 октября 2023 годов ликвидировали около 290 тысяч 050 российских захватчиков, и ещё 620 человек — за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Отмечается, что защитники уничтожили также:
- 4981 вражеский танк (+2 за последние сутки),
- боевых бронированных машин – 9420 (+15),
- артиллерийских систем – 6944 (+8),
- РСЗО – 814,
- средств ПВО – 547,
- самолётов – 319 (+1),
- вертолётов – 323 (+6),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5301 (+10),
- крылатых ракет – 1534 (+1),
- кораблей/катеров – 20,
- подводных лодок – 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 9303 (+10),
- специальной техники – 982.
Данные уточняются.
Одесса News информировала, что по последним данным, ночью 17 октября в Бердянске и Луганске уничтожены девять вертолётов разных модификаций; специальная техника, находившаяся на аэродромах, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов, повреждены взлётные полосы аэродромов.
Фото и инфографика: Генштаб ВСУ/Facebook
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