Общие боевые потери противника составили более 290 тысяч военнослужащих

Украинские Силы обороны с 24 февраля 2022 по 18 октября 2023 годов ликвидировали около 290 тысяч 050 российских захватчиков, и ещё 620 человек — за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что защитники уничтожили также:

4981 вражеский танк (+2 за последние сутки),

боевых бронированных машин – 9420 (+15),

артиллерийских систем – 6944 (+8),

РСЗО – 814,

средств ПВО – 547,

самолётов – 319 (+1),

вертолётов – 323 (+6),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5301 (+10),

крылатых ракет – 1534 (+1),

кораблей/катеров – 20,

подводных лодок – 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 9303 (+10),

специальной техники – 982.

Данные уточняются.

Одесса News информировала, что по последним данным, ночью 17 октября в Бердянске и Луганске уничтожены девять вертолётов разных модификаций; специальная техника, находившаяся на аэродромах, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов, повреждены взлётные полосы аэродромов.

Фото и инфографика: Генштаб ВСУ/Facebook

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