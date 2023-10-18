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Общие боевые потери противника составили более 290 тысяч военнослужащих

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Украинские Силы обороны с 24 февраля 2022 по 18 октября 2023 годов ликвидировали около 290 тысяч 050 российских захватчиков, и ещё 620 человек — за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что защитники уничтожили также:

  • 4981 вражеский танк (+2 за последние сутки),
  • боевых бронированных машин – 9420 (+15),
  • артиллерийских систем – 6944 (+8),
  • РСЗО – 814,
  • средств ПВО – 547,
  • самолётов – 319 (+1),
  • вертолётов – 323 (+6),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5301 (+10),
  • крылатых ракет – 1534 (+1),
  • кораблей/катеров – 20,
  • подводных лодок – 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9303 (+10),
  • специальной техники – 982.

Данные уточняются.

Одесса News информировала, что по последним данным, ночью 17 октября в Бердянске и Луганске уничтожены девять вертолётов разных модификаций; специальная техника, находившаяся на аэродромах, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов, повреждены взлётные полосы аэродромов.

Фото и инфографика: Генштаб ВСУ/Facebook

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