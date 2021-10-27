20 украинцев в Гвинейском заливе от пиратов спасли российские военные моряки

25 октября российский военный корабль «Вице-адмирал Кулаков» в Гвинейском заливе пришёл на помощь экипажу контейнеровоза «Люция», следовавшего из Того в Республику Камерун с 20 украинцами-членами экипажа на борту.

Об этом сообщает USM.

Отмечается, что военный корабль принял сигнал бедствия от контейнеровоза, который сообщил о приближении скоростной моторной лодки с вооружёнными людьми. С российского корабля был поднят вертолёт Ка-27ПС с подразделением морской пехоты, который направился в район происшествия. При подлёте военного вертолёта пираты покинули судно, сели в быстроходную лодку и на полной скорости направились в сторону берега.

«Экипаж контейнеровоза, состоящий из 20 граждан Украины, одного россиянина и одного гражданина Румынии, освобождён без жертв и пострадавших, судно продолжило движение по маршруту», — говорится в сообщении.

«Вице-адмирал Кулаков» осуществляет операции по обеспечению безопасности судоходства в Гвинейском заливе в составе отряда кораблей и судов Северного Флота Российской Федерации.

По словам капитана 1 ранга ВМФ России Станислава Варика, корабли РФ участвовали в контрпиратской операции, в результате которой контейнеровоз и экипаж были освобождены. «Операция началась после получения сигнала от Международного бюро противопиратской деятельности. К захваченному судну, которое было в 80 км от военных кораблей, направили вертолёт. Пираты услышали звук вертолёта и на высокой скорости на лодке ушли от судна. Мной была дана команда на приведение отряда кораблей в боевую готовность «полная», были подняты по тревоге группы антитеррористической деятельности морской пехоты на всех кораблях нашего отряда, и отряд начал с максимальной скоростью переход в точку обнаружения данного судна», — сказал Варик.

Подчёркивается, что при проведении спасательной операции никто не пострадал. В сопровождении военных кораблей контейнеровоз направился в порт назначения — Дуала (Камерун).

Кстати. MSC LUCIA построили в 1985 году, судно ходит под флагом Панамы. Дедвейт 31290 тонн, длина 189.38 м, ширина — 28.4 м.

Как сообщала Одесса News, шесть украинских моряков с судна Stevia, которых в декабре 2020 года захватили в плен нигерийские пираты в Гвинейском заливе, были освобождены 30 января.

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