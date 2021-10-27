326 непростых камушков обнаружили одесские пограничники

На границе с Молдовой пограничники обнаружили более 300, вероятно, драгоценных камней.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что запрятанные камни на украинско-молдовской границе обнаружили пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с таможенниками.

«Гражданин Молдовы пытался вывезти их из Украины через пункт пропуска «Паланка». Во время проверки автомобиля «Мерседес», которым он ехал, смотровой группой найдено 326 камней, которые, скорее всего, драгоценные. Они были скрыты среди личных вещей иностранца в багажном отделении иномарки», — говорится в сообщении.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам статьи 472 Таможенного кодекса Украины.

Обнаруженные камни изъяты представителями таможни и направлены на экспертизу. Устанавливается их стоимость.



Как сообщала Одесса News, в октябре 2021 года в Международном аэропорту «Одесса» пограничники блокировали попытку незаконного ввоза в Украину ювелирных изделий общей стоимостью более 7 тысяч долларов США.

Фото: Госпогранслужба

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