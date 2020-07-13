В США горел десантный корабль, пострадало 18 человек

На десантном корабле ВМС США USS Bonhomme Richard на военно-морской базе в Сан-Диего произошёл пожар.
Как сообщает в Twitter командование Военно-морских надводных сил США, пострадали 18 человек.
«Огонь был ликвидирован около 8:30 утра, 12 июля. В это время на борту находились примерно 160 моряков», — говорится в сообщении.
Как отмечается, 18 человек личного состава госпитализированы с травмами, не угрожающими жизни.
Всего экипаж корабля USS Bonhomme Richard насчитывает около 1 тысячи человек.
Некоторые СМИ сообщили о взрыве, якобы прозвучавшем во время пожара и об увеличении числа пострадавших до 21 человека.
О причинах инцидента пока ничего не сообщается.
Фото: из открытых источников