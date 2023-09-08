Одесские спасатели освободили 7-летнего мальчика из «оконной ловушки»

Необычный вызов 7 сентября поступил в Службу спасения Одесской области.

«Ребёнок застрял в решётке окна», — таков был призыв о помощи, информирует Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что спасатели прибыли на место и с помощью гидравлических ножниц разрезали оконные решётки на первом этаже и высвободили голову мальчика из металлической ловушки.

«Не пострадал, но очень испугался. После чего, вместе с встревоженной мамой, прослушали от наших специалистов мини-лекцию с перечнем элементарных правил безопасности, которые следует соблюдать, чтобы избежать подобных случаев, а чтобы не казаться суровыми «дядями», огнеборцы с мальчиком практиковали работу «освободительным инструментом», надев на него каску, чтобы малыш почувствовал себя настоящим спасателем», — сообщили в ГУ ГСЧС.

Одесса News информировала, что в августе в Подольском районе чуть не утонули трое малолетних детей: двое — трёхлетний мальчик и семилетняя девочка — госпитализированы, ещё один мальчик семи лет серьёзно не пострадал.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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