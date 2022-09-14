Мининфраструктуры вводит электронную очередь пересечения границы автомашиной

Министерство инфраструктуры с профильными госорганами запускает на автомобильных пунктах пропуска проект «Электронная очередь пересечения границы», призванный уменьшить заторы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры в Facebook.

«Мы понимаем, что сама по себе электронная очередь не решает вопрос простоя грузов. Это зависит исключительно от пропускной способности пограничных пунктов пропуска. Между тем впереди – зима. Ожидание очереди вдоль трасс в мороз, во-первых, некомфортно, а во-вторых, приводит к ещё большим расходам водителей», — отметил замминистра инфраструктуры Мустафа Найем.

По его словам, система позволит перевозчикам предварительно записаться и приехать на пункт пропуска в заранее назначенное время. При этом Е-очередь будет абсолютно бесплатной. Заезжать в сервисную зону водителям будет необязательно.

Перевозчик может сам выбирать место ожидания, а система будет автоматически извещать, когда нужно подъезжать к ПП. Сначала систему внедрят на одном пункте пропуска. После испытаний и отладки она будет масштабирована на все ПП.

Зарегистрироваться в Е-очереди можно будет через специальный сайт – «Электронная очередь пересечения границы». Заработает он уже в октябре. Со временем разработчики создадут специальное приложение, функционал которого будет постоянно расширяться.

«Е-очередь будет предоставлять удобный и понятный пользователям сервис, который позволит экономить время и ждать проезда через границу на любой удобной локации», — добавил Найем.

Как сообщала Одесса News, с 1 сентября по 31 декабря 2022 года в пунктах пропуска на украинско-польской границе будут продолжаться пилотные проекты, которые предусматривают изменения в организации движения транспортных средств.

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