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  4. На пожаре в доме по улице Прирельсовой в Одессе обнаружено тело мужчины

На пожаре в доме по улице Прирельсовой в Одессе обнаружено тело мужчины

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Воскресным вечером 11 февраля спасателям поступило сообщение о пожаре в Хаджибейском районе Одессы по улице Прирельсовой.

Об этом информирует в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что прибывшие на место пожара спасатели приступили к ликвидации возгорания домашнего имущества в частном одноэтажном доме на площади 40 м².

«Во время тушения пожара обнаружено тело мужского пола (анкетные данные устанавливаются)», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что от ГСЧС привлекались 5 единиц техники и 22 пожарных, от Ассоциации добровольных пожарных Украины — 1 единица техники и 3 человека личного состава.

Одесса News информировала, что 8 февраля 2024 года пожарные спасли хозяйку дома 1978 года рождения и её 45-летнего мужа во время пожара в селе Нерушай Белгород–Днестровского района Одесской области.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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