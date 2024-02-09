Пожар в Белгород-Днестровском районе чуть не унёс жизни двух людей

8 февраля вечером поступило сообщение о пожаре в селе Нерушай Белгород – Днестровского района Одесской области.

Об этом сообщило в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что по прибытию на место вызова спасатели установили возгорание домашнего имущества в одноэтажном жилом доме на площади 2 кв. метров. Пламя было ликвидировано до прибытия пожарных подразделений.

В результате происшествия пострадала хозяйка дома 1978 года рождения и её 45-летний муж, которых госпитализировали.

«Вероятная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при разжигании печи», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала пожаре 6 февраля 2024 года в Приморском районе Одессы в общежитии в переулке Шампанском.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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