В Одессе утвердили символы, под которыми будут хоронить героев войны

Надгробия на могилах защитников, отдавших свою жизнь за Украину, будут унифицированы и приведены к единому стандарту.

Соответствующее решение было принято 25 мая на заседании исполкома Одесского городского совета.

Как отметил городской голова Геннадий Труханов, власти изучили европейские традиции захоронения военных, провели многочисленные консультации с семьями погибших, представителями ветеранских служб, церквей, в результате чего были произведены образцы надгробий.

Теперь надгробия для мемориального кладбища будут двух образцов: с казацким крестом для православных и морской волной для представителей других конфессий.

«Мы понимаем, что за Украину дерутся не только православные христиане, поэтому мы определили второй вариант образца в форме волны, мы всё же в Одессе — это символично», — отметил мэр, добавив, что в нашей стране есть свои традиции погребения и люди видят могилу родных по-своему, поэтому родственники сами смогут выбрать, как и где хоронить погибших.

«Есть мировая традиция мемориальных кладбищ, где всё унифицировано, а есть наши местные традиции, где люди видят могилу родного по-своему: это и ограждения, и скамейки. Поэтому после общения мы пришли к выводу, что семья погибшего должна сама решить, где будет хоронить родного человека, на мемориальном кладбище или на обычном», — заявил Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, в апреле в районе населённого пункта Бахмут Донецкой области погиб 31-летний солдат из Одесской области Дмитрий Масленников, которого похоронили со всеми воинскими почестями.

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