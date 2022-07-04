В Одессе СБУ задержала российского шпиона

Служба безопасности Украины задержала российского агента, собиравшего данные для ракетных ударов по Одесской области.

Об этом СБУ сообщает в Теlegram.

Злоумышленник собирал разведывательные данные о дислокации подразделений Вооружённых сил Украины и перемещении военной техники и товаров стратегического назначения в районе железнодорожного моста в Затоке Белгород-Днестровского района.

Установлено, что уроженец Одесcкой области в течение мая в личной переписке по одному из мессенджеров передавал представителям России и Беларуси данные, которые враг мог использовать при планировании ракетных ударов и подготовке диверсий на территории региона.

В ходе обыска, проведённого по месту жительства злоумышленника, обнаружены и изъяты мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

Изменнику сообщено о подозрении.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2022 года в Одесской области нейтрализована агентурная сеть, работавшая на страну-агрессора.

Фото: СБУ

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