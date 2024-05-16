Зеленский провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего в Харькове

16 мая Президент Украины в Харькове провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Ситуация в Харьковской области в целом контролируемая, украинские воины наносят оккупанту ощутимые потери, сообщил в Telegram Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки.

«Заслушал развёрнутый доклад Главкома Александра Сырского, командующих ОСГВ «Хортица» Юрия Содоля и ОТГ «Харьков» Михаила Драпатого. Оперативная обстановка, задачи и потребности каждой привлечённой бригады, каждого подразделения, в частности, на Харьковщине, в районах Волчанска и Липцев», – написал Глава государства.

Он добавил, что во время заседания детально анализировались перспективы боевой ситуации, угрозы со стороны РФ в ближайшие дни и недели и украинские возможности противодействовать российским наступательным планам.

«Направление остаётся крайне сложным – усиливаем наши подразделения», – подчеркнул Президент Украины.

Зеленский рассказал, что руководители Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Олег Иващенко доложили о намерениях оккупанта, руководитель СБУ Василий Малюк – о контрдиверсионных мерах.

«Определён план дальнейших действий – и для областных властей Харьковщины, и для всех структур, отвечающих за безопасность в регионе», – указал он.

Также Глава государства заслушал доклады руководителей областных властей из других приграничных и прифронтовых регионов.

«Текущая ситуация, основные риски, ключевые потребности. Дал соответствующие поручения», – заключил Зеленский.

Одесса News информировала, что из-за сложной ситуации на фронте Владимир Зеленский отменил запланированные визиты в Испанию и Португалию.

Фото: сайт Президента Украины

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