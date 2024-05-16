813 дней войны: планы врага закрепиться в Волчанске сорваны

С начала текущих суток украинские подразделения продолжают выполнение боевых задач в пределах городской застройки Волчанска Харьковской области в северной части города, держат врага под огневым контролем.
Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ.
«Силы обороны продолжают защищать занятые рубежи и проводят меры по недопущению продвижения врага вглубь украинской территории, срывают выполнение им преступных намерений», — говорится в сообщении.
На остальных направлениях ситуация такая:
- в пограничье Сумской области существенных изменений в дислокации войск РФ нет
- на Купянском направлении российские войска при поддержке бронетехники пытаются атаковать на направлении Крахмальное– Берестовое. Здесь украинские защитники уничтожили танк и боевую машину пехоты. Бой продолжается, ситуация контролируется. Также украинские защитники улучшили тактическое положение и оттеснили врага в районе севернее Кисловки
- на Северском направлении россияне провели одну атаку в направлении Весёлое–Звановка, изменений в положении украинских войск нет. Продолжаются бои в направлении Яковлевка–Раздолевка
- на Краматорском направлении враг трижды безуспешно пытался прорвать оборону на направлениях Бахмут–Клещеевка, Бахмут–Андреевка. Продолжаются бои в районе населённого пункта Григоровка. Ситуация контролируется
- на Покровском направлении защитники Украины отбили три атаки на направлениях Водяное–Нетайлово, Первомайское–Нетайлово. Боевые действия продолжаются. Ситуация контролируется
- на Кураховском направлении российские захватчики совершили три атаки, бои ещё продолжаются, в настоящее время потери позиций не допущены
- на Времевском направлении враг совершил три безуспешных атаки, в направлении Володино–Старомайорского Силы обороны продолжают сдерживание врага. Здесь также потери позиций не допущены, ситуация контролируемая
- в Приднепровском направлении армия РФ не отказывается от попыток вытеснить Силы обороны с левого берега Днепра. В течение текущих суток враг осуществил три атаки позиций в районе Крынок Херсонской области. Потери позиций не допущены.
Одесса News информировала, что Президент Украины Владимир Зеленский поручил перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни, из-за напряжённой ситуации на фронте.
На главном фото морпех 38-й отдельной бригады морской пехоты
Фото: Генштаб
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