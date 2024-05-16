813 дней войны: планы врага закрепиться в Волчанске сорваны

С начала текущих суток украинские подразделения продолжают выполнение боевых задач в пределах городской застройки Волчанска Харьковской области в северной части города, держат врага под огневым контролем.

Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«Силы обороны продолжают защищать занятые рубежи и проводят меры по недопущению продвижения врага вглубь украинской территории, срывают выполнение им преступных намерений», — говорится в сообщении.

На остальных направлениях ситуация такая:

в пограничье Сумской области существенных изменений в дислокации войск РФ нет

на Купянском направлении российские войска при поддержке бронетехники пытаются атаковать на направлении Крахмальное– Берестовое. Здесь украинские защитники уничтожили танк и боевую машину пехоты. Бой продолжается, ситуация контролируется. Также украинские защитники улучшили тактическое положение и оттеснили врага в районе севернее Кисловки

на Северском направлении россияне провели одну атаку в направлении Весёлое–Звановка, изменений в положении украинских войск нет. Продолжаются бои в направлении Яковлевка–Раздолевка

на Краматорском направлении враг трижды безуспешно пытался прорвать оборону на направлениях Бахмут–Клещеевка, Бахмут–Андреевка. Продолжаются бои в районе населённого пункта Григоровка. Ситуация контролируется

на Покровском направлении защитники Украины отбили три атаки на направлениях Водяное–Нетайлово, Первомайское–Нетайлово. Боевые действия продолжаются. Ситуация контролируется

на Кураховском направлении российские захватчики совершили три атаки, бои ещё продолжаются, в настоящее время потери позиций не допущены

на Времевском направлении враг совершил три безуспешных атаки, в направлении Володино–Старомайорского Силы обороны продолжают сдерживание врага. Здесь также потери позиций не допущены, ситуация контролируемая

в Приднепровском направлении армия РФ не отказывается от попыток вытеснить Силы обороны с левого берега Днепра. В течение текущих суток враг осуществил три атаки позиций в районе Крынок Херсонской области. Потери позиций не допущены.

Одесса News информировала, что Президент Украины Владимир Зеленский поручил перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни, из-за напряжённой ситуации на фронте.

На главном фото морпех 38-й отдельной бригады морской пехоты

Фото: Генштаб

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