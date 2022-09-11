В Одессе прошла ночь пяти тревог

Прошедшей ночью жителям Одессы и области было тревожно — начиная с 2-х часов ночи, 5 раз сигнал воздушной тревоги звал в укрытие.

По словам представителя Одесской областной военной администрации Сергея Братчука в Telegram, «ночь в Одессе и Одесской области прошла тревожно, но без обстрелов.

Как сообщает Оперативное командование «Юг» ВСУ, «угрозы ракетных ударов остаются актуальными. Неприятель задействует тактическую и стратегическую авиацию, системы и комплексы наземного базирования».

«Кроме того, в Чёрном море, держась в ракетобезопасном районе, вдоль крымского побережья маневрируют 13 боевых кораблей, среди которых 2 надводных ракетоносителя, держащих наготове 16 крылатых ракет морского базирования «Калибр», — говорится в информации по итогам последних суток на южном фронте.

ОК «Юг» также предупредил, что «штормовое море не способствует пляжному отдыху и ещё раз напоминает о минной угрозе. Учитывая все угрозы и риски, что несёт с собой развитие обстановки в регионе, не подвергайте себя опасности, будьте сознательными и мудрыми, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, соблюдайте алгоритм и правила действий, не доверяйте фейкам и сомнительным источникам информации, не распространяйте данные о действиях и нахождении наших подразделений, помните, что они рискуют жизнью ради вашей безопасности и защиты».

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 10 сентября, провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

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