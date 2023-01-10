Ставка Верховного Главнокомандующего обсудила бои в Бахмуте: там очень тяжело

На заседании Ставки Верховного Главнокомандующего в понедельник обсуждалась ситуация по самым горячим направлениям боевых действий – в Донецкой и Луганской областях.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в видеообращении в конце 320-го дня полномасштабной войны.

«Провёл сегодня очередное заседание Ставки. Главное внимание – ситуации на Донетчине и Луганщине – именно тех направлениях, которые сейчас самые горячие. Бахмут и Соледар, Кременная и Сватово, общие перспективы на Донбассе на ближайшие недели. Битва за Донбасс продолжается. И хотя оккупанты сейчас сконцентрировали самые большие свои усилия на Соледаре, всё равно результатом этой тяжёлой и продолжительной битвы станет освобождение всего нашего Донбасса», – сказал Глава государства.

Зеленский выразил благодарность всем украинским воинам, защищающим Бахмут, проявляя максимальную стойкость. Кроме того, он поблагодарил всех бойцов в Соледаре, которые выдерживают новые и жестокие штурмы российских захватчиков.

«Это очень тяжело – там почти не осталось целых стен… Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы. А что хотела Россия там выиграть? Полностью всё разрушено, жизни почти не осталось. И тысячи их людей потеряны: вся земля под Соледаром в труппах оккупантов и в шрамах от ударов. Вот так и выглядит безумие», – подчеркнул Президент.

Он также выразил благодарность всем украинским защитникам и защитницам за каждый шаг вперёд по другим направлениям фронта, за постепенное продвижение – очень осторожное, просчитанное, поэтому абсолютно надёжное.

По словам Главы государства, Украина интегрирует в систему обороны новые боевые средства и технику, получаемую от партнёров.

«Делаем всё, чтобы между договорённостями о дополнительной поддержке и применением этой поддержки на поле боя было как можно меньше времени», – подчеркнул Зеленский.

Как сообщала Одесса News, Силы обороны Украины за последние сутки отбили российских захватчиков, пытавшихся атаковать в районах 13 населённых пунктов Донбасса, в том числе возле Стельмаховки, Соледара и Бахмута. Украинская армия перебрасывает дополнительные подразделения для укрепления обороны на этом участке.

Фото и видео: ОПУ

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