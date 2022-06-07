Зеленский: Украинцам не надо расслабляться, ситуация может быть непрогнозируемой

Президент Украины Владимир Зеленский советует людям не расслабляться, ведь продолжается война и ситуация может разворачиваться довольно неожиданно.

Об этом он сказал в интервью журналистам, сообщает Укринформ.

«Я хотел бы, чтобы люди понимали, что война может быть везде, потому что если будет прорыв на Донбассе, нам будет очень сложно. Куда он дальше может пойти? Если он пойдёт на юг нашего государства, то будут постоянные ракетные удары по центру Украины, по всем нашим стратегическим предприятиям. Всё это не просто так происходит. И может быть любое возвращение на те территории, которые были где-то оккупированы», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что мы не знаем, чего ещё можно ожидать от тех людей, которым нельзя доверять (российского руководства, – ред.).

Как сообщала Одесса News, Силы обороны Украины оказывают упорное сопротивление российским захватчикам. На линии столкновения южного фронта ситуация остаётся напряжённой.

Фото: ОПУ

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