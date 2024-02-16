В российской колонии умер главный оппозиционер Путина

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии ИК-3, известной как «Полярный волк», в посёлке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа (РФ).

Об этом 16 февраля сообщило на официальном сайте местное управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН).

Сайт УФСИН, на котором было опубликовано сообщение о смерти Навального, в данный момент не работает. В сети распространяется скриншот этого сообщения.

В нем сказано, что Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и «практически потерял сознание». Медработники колонии и вызванная бригада скорой помощи провели реанимационные мероприятия, которые не дали результатов. После этого врачи констатировали смерть осуждённого.

Защита политика не комментирует информацию о его смерти, сообщила в Telegram «Новая газета».

«По решению семьи Алексея Навального я вообще ничего не комментирую. Сейчас разбираемся. Адвокат у Алексея был в среду. Всё тогда было нормально», – заявил «Новой газете» адвокат Навального Леонид Соловьёв.

Одесса News информировала, что 20 августа 2020 года самолёт, в котором лидер российской оппозиции Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, совершил экстренную посадку в Омске из-за того, что в полёте политику стало плохо. Его госпитализировали. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что у политика токсическое отравление. Он был в коме и подключён к аппарату ИВЛ. После некоторого улучшения самочувствия Навальный выехал в Германию на лечение, где ему поставлен диагноз: «отравление боевым веществом класса «Новичок». 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию. Сразу после возвращения политика задержали по делу об экстремизме. 2 февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный — колония общего режима на срок два года и восемь месяцев.

4 августа 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по делу об «экстремизме» с учётом уже отбытого срока.

С лета 2022-го Навальный отбывал наказание в исправительной колонии во Владимирской области. В конце 2023-го политика этапировали в Харпе.

Пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о смерти оппозиционного политика Алексея Навального в колонии. Видео опубликовал российский журналист Павел Зарубин в Telegram.

По словам Пескова, Федеральная служба исполнения наказаний занимается всеми проверками в связи со смертью Навального. Никаких дополнительных поручений по этому поводу не требуется, сказал он. У Пескова нет данных о причинах смерти Навального. «Это должны медики выяснить», – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский убеждён, что в смерти Навального виноват Владимир Путин. Об этом глава Украинского государства заявил 16 февраля на совместной с канцлером Германии Олафом Шольцем пресс-конференции в Берлине.

Как заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, Путин несёт ответственность за смерть российского оппозиционного политика Алексея Навального.

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