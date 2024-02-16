Из портов Большой Одессы в 2023 году вышло 46 судов с металлопродукцией

С начала работы в августе прошлого года временного черноморского коридора, который обеспечивает Украина, и до конца декабря было экспортировано более 3 млн тонн металлургической продукции.

Металлопродукция занимает второе место после зерна по удельному весу в общем экспорте морским коридором, — сообщает ГМК Центр.

По оценкам издания, в августе-декабре прошлого года из портов «Одесса» и «Южный» с грузами горно-металлургического комплекса (ГМК) вышли по меньшей мере 46 судов: 17 балкеров с 2,6 млн. т железной руды и 29 судов с 653 тыс. т металлопродукции.

«По мере работы морского коридора увеличивалось и количество судовыходов с экспортной продукцией ГМК – с четырёх в августе-сентябре прошлого года до 22-х в декабре. В частности, в декабре из порта «Одесса» вышло 13 судов со 157,5 тыс. т металлопродукции, из «Южного» – восемь балкеров с 1,29 млн т железной руды и одно судно с 50 тыс. т стальной продукции», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в феврале 2024 года Украина впервые с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России получила трубы для добычи природного газа. Груз общим весом 22 тыс. тонн доставляли четырьмя суднами, прохождение маршрута длилось восемь месяцев.

Одесса News также сообщала, что за шесть месяцев работы временного морского коридора Украина отгрузила на экспорт более 22 млн. тонн грузов на более чем 700 судах.

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