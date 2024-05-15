Разоблачён агент ФСБ РФ, корректировавший ракетные удары врага по Одессе

Правоохранители сообщили о государственной измене, совершённой в условиях военного положения, жителю Энергодара, переехавшему в Одессу и завербованному сотрудником управления по Москве и Московской области.

Об этом в Telegram сообщает Офис Генпрокурора Украины.

По данным следствия, подозреваемый через полгода после оккупации Энергодара переехал в Одессу и, выполняя задания ФСБ, корректировал ракетные удары по Киеву, Одессе, а также по Житомирской и Полтавской областям.

Также подозреваемый предоставлял врагу информацию о последствиях двойного ракетного удара России по Одессе 15 марта 2024 года. В тот день агрессор атаковал жилой квартал города баллистическими ракетами. Когда на месте происшествия работали спасатели, медработники, правоохранители и журналисты, оккупанты повторно совершили обстрел. После этого завербованный агент скрыто фиксировал последствия атаки территории, количество погибших людей и повреждение зданий.

Информацию вместе с медиафайлами и комментариями отправлял врагу через мессенджер, за что получал деньги.

Правоохранители задержали его в Одессе по месту жительства. Во время обысков у него изъяли мобильный телефон и банковскую карточку с доказательствами преступной деятельности.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Досудебное расследование проводит СБУ.

Одесса News информировала, что в апреле 2024 года Служба безопасности задержала агента ФСБ, готовившего новую серию ракетно-дроновых ударов по Одессе. Среди координат, которые он передавал врагу, были здания СБУ и прокуратуры.

Фото: Офис Генпрокурора

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