За время т.н. СВО в Украине Россия потеряла более 560 тысяч своих солдат

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 15 июля 2024 годов ориентировочно составили около 560 290 (+1200 за последние сутки) человек.

Об этом утром 15 июля сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что за время с начала вторжения в Украину Силы обороны также уничтожили 8214 танков (+8), вражеских боевых бронированных машин ‒ 15826 (+15 за последние сутки), артиллерийских систем – 15324 (+62), РСЗО – 1119, средств ПВО ‒ 892 (+2), самолётов – 361, вертолётов – 326, БпЛА оперативно-тактического уровня – 12148 (+41), крылатых ракет ‒ 2398 (+2), корабли/катера ‒ 28, подлодки — 1, автомобильной техники и автоцистерн – 20623 (+85), специальной техники ‒ 2569 (+3).

Одесса News информировала, что на фронте в Украине фиксируется продвижение российских захватчиков. Враг, неся большие потери, давит на Донбассе, чтобы выйти на административные границы двух украинских областей.

Фото: 10-я отдельная горно-штурмовая бригада «Эдельвейс»

Инфографика: Генштаб ВСУ/Facebook

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